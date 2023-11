12ème édition du festival de l’Utopie dans les toiles 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot, 28 novembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Découvrez la sélection des films coup de cœur de l’équipe du festival. Assistez à des rencontres avec des professionnels du cinéma et du spectacle vivant..

2023-11-28 fin : 2023-12-05 . .

16 Rue Nationale Cinéma l’Utopie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Discover the festival team’s selection of favorite films. Attend meetings with professionals from the film and performing arts industries.

Descubra la selección de películas favoritas del equipo del Festival. Asista a reuniones con profesionales de la industria cinematográfica y de las artes escénicas.

Entdecken Sie die Auswahl der Lieblingsfilme des Festivalteams. Besuchen Sie Treffen mit Film- und Theaterschaffenden.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47