12ème festival du film – Cérémonie d’ouverture 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot, 28 novembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

19h : Cérémonie d’ouverture

20h : Verre de l’amitié

20h45 : Projection du film « Perfect Days » de Win Wenders.

2023-11-28 fin : 2023-11-28 . .

16 Rue Nationale Cinéma l’Utopie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



7pm: Opening ceremony

8pm: Glass of friendship

8:45pm: Screening of « Perfect Days » by Win Wenders

19.00 horas: Ceremonia de apertura

20.00 h: Trago de la amistad

20.45 h: Proyección de « Días perfectos » de Win Wenders

19 Uhr: Eröffnungszeremonie

20h: Glas der Freundschaft

20.45 Uhr: Vorführung des Films « Perfect Days » von Win Wenders

Mise à jour le 2023-11-22 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47