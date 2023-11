Zébulon et les médecins volants 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot, 25 novembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Diffusion du dessin animé « Zébulon et les médecins volants », dès 3 ans.

Accueil goûter à 17h..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

16 Rue Nationale Cinéma l’Utopie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Showing of the cartoon « Zébulon et les médecins volants », ages 3 and up.

Snack reception at 5pm.

Proyección del dibujo animado « Zébulon et les médecins volants », a partir de 3 años.

Merienda a las 17 h.

Ausstrahlung des Zeichentrickfilms « Zébulon et les médecins volants » (Zebulon und die fliegenden Ärzte), ab 3 Jahren.

Empfang mit Imbiss um 17 Uhr.

