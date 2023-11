Unipop : Avant-première du film « Rosalie » 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot, 23 novembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Diffusion en avant-première du film, suivie de la rencontre avec la réalisatrice Stéphanie Di Giusto et de l’actrice Nadia Tereszkiewicz en direct de Pessac..

16 Rue Nationale Cinéma l’Utopie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Preview of the film, followed by a meeting with director Stéphanie Di Giusto and actress Nadia Tereszkiewicz, live from Pessac.

Proyección del preestreno de la película, seguida de un encuentro con la directora Stéphanie Di Giusto y la actriz Nadia Tereszkiewicz, en directo desde Pessac.

Vorpremiere des Films, gefolgt von einem Treffen mit der Regisseurin Stéphanie Di Giusto und der Schauspielerin Nadia Tereszkiewicz, das direkt aus Pessac übertragen wird.

