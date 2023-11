Ciné-rencontre avec le réalisateur Camille Ponsin 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot, 22 novembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Discussion avec le réalisateur Camille Ponsin après la projection de son documentaire « La combattante »..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . .

16 Rue Nationale Cinéma l’Utopie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Discussion with director Camille Ponsin after the screening of his documentary « La combattante ».

Debate con el director Camille Ponsin tras la proyección de su documental « La combattante ».

Diskussion mit dem Regisseur Camille Ponsin nach der Vorführung seines Dokumentarfilms « La combattante » (Die Kämpferin).

