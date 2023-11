Et si on causait cinoche ! 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot, 2 novembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

On prend le temps de causer de cinéma avec 2 films que Philippe Quaillet souhaitait nous faire découvrir : « Linda veut du poulet » et « Les feuilles mortes »..

2023-11-02

Cinéma l'Utopie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



We take the time to talk cinema with 2 films that Philippe Quaillet wanted us to discover: « Linda veut du poulet » and « Les feuilles mortes ».

Nos tomamos el tiempo de hablar de cine con 2 películas que Philippe Quaillet quiso que descubriéramos: « Linda veut du poulet » y « Les feuilles mortes ».

Wir nehmen uns die Zeit, über Filme zu plaudern, mit zwei Filmen, die Philippe Quaillet uns zeigen wollte: « Linda veut du poulet » und « Les feuilles mortes ».

