Unipop : Chevalier Noir 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot, 2 octobre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

18h30 : Conférence « Stupéfiant Moyen-Orient : une histoire de drogue, de pouvoir et de sociétée ».

20h30 : « Chevalier Noir » d’Emad Aleebrahim Dehkordi..

16 Rue Nationale Cinéma l’Utopie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



6:30pm: Conference « Stupéfiant Moyen-Orient: une histoire de drogue, de pouvoir et de sociétée ».

8:30pm: « Chevalier Noir » by Emad Aleebrahim Dehkordi.

18.30 h: Conferencia « Stupéfiant Moyen-Orient: une histoire de drogue, de pouvoir et de sociétée ».

20.30 h: « Chevalier Noir » de Emad Aleebrahim Dehkordi.

18.30 Uhr: Vortrag « Stupid Middle East: A Story of Drugs, Power and Society ».

20.30 Uhr: « Schwarzer Ritter » von Emad Aleebrahim Dehkordi.

