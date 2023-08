Spectacle musicale « La zone du dehors » 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot, 29 septembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Adaptation musicale de l’oeuvre d’Alain Damasio par le groupe KAFTA. Le groupe s’aventure sur le terrain de l’anticipation en imaginant les futurs possibles de l’humanité.

Durée : 1h30..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

16 Rue Nationale Cinéma l’Utopie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Musical adaptation of Alain Damasio’s work by the group KAFTA. The group ventures into the realm of anticipation, imagining the possible futures of humanity.

Running time: 1h30.

Adaptación musical de la obra de Alain Damasio por el grupo KAFTA. El grupo se aventura en el terreno de la anticipación, imaginando los futuros posibles de la humanidad.

Duración: 1h30.

Musikalische Adaption des Werks von Alain Damasio durch die Gruppe KAFTA. Die Gruppe wagt sich auf das Terrain der Antizipation, indem sie sich die möglichen Zukünfte der Menschheit vorstellt.

Dauer: 1,5 Stunden.

