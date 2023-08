Comett Films Festival 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot, 27 septembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

16h : Atelier Pocket Films (sur inscription)

18h30 : Projection du programme 1 : Le jour où j’étais perdu (discussion avec Soufiane Adel, réalisateur Auxiliaire)

20h : Repas Sardinade (réservation)

21h : Projection du programme 2 : Sardine (discussion avec Johanna Caraire, réalisatrice).

16 Rue Nationale Cinéma l’Utopie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



4pm: Pocket Films workshop (registration required)

6:30pm: Screening of program 1: Le jour où j’étais perdu (discussion with Soufiane Adel, Auxiliaire director)

8pm: Sardinade dinner (reservation required)

9pm: Screening of program 2: Sardine (discussion with Johanna Caraire, director)

16.00 h: Taller de películas de bolsillo (inscripción obligatoria)

18.30 h: Proyección del programa 1: Le jour où j’étais perdu (debate con Soufiane Adel, directora de Auxiliaire)

20.00 h: Comida a base de sardinas (previa inscripción)

21.00 h: Proyección del programa 2: Sardine (coloquio con Johanna Caraire, directora)

16 Uhr: Workshop Pocket Films (auf Anmeldung)

18.30 Uhr: Vorführung von Programm 1: Le jour où j’étais perdu (Diskussion mit Soufiane Adel, Regisseur Auxiliaire)

20h: Essen Sardinade (Reservierung)

21 Uhr: Vorführung von Programm 2: Sardine (Diskussion mit Johanna Caraire, Regisseurin)

