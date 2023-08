Unipop : Le procés Goldman 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot, 18 septembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Avant-première suivie de la discussion avec le réalisateur Cédric Kahn..

2023-09-18 fin : 2023-09-18 . .

16 Rue Nationale Cinéma l’Utopie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Preview followed by discussion with director Cédric Kahn.

Preestreno seguido de un coloquio con el director Cédric Kahn.

Vorpremiere mit anschließender Diskussion mit dem Regisseur Cédric Kahn.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47