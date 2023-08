Concert dessiné « Dans les nuages » 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot, 16 septembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Richard Efa et « The Jazz Biscravers » vous convient à un concert dessiné autour de l’étonnante vie du guitariste de génie Django Reinhardt.

Laissez-vous happer par la justesse de son trait associé au rythme habité du jazz manouche..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

16 Rue Nationale Cinéma l’Utopie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Richard Efa and « The Jazz Biscravers » invite you to a concert based on the astonishing life of guitar genius Django Reinhardt.

Let yourself be drawn in by the accuracy of his style, combined with the lively rhythm of gypsy jazz.

Richard Efa y « The Jazz Biscravers » le invitan a un concierto basado en la asombrosa vida del genio de la guitarra Django Reinhardt.

Déjese llevar por la precisión de su estilo, combinada con el animado ritmo del jazz gitano.

Richard Efa und « The Jazz Biscravers » laden Sie zu einem gezeichneten Konzert ein, das sich um das erstaunliche Leben des genialen Gitarristen Django Reinhardt dreht.

Lassen Sie sich von der Genauigkeit seines Strichs in Verbindung mit dem belebten Rhythmus des Gypsy-Jazz gefangen nehmen.

