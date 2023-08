Ciné-rencontre : Les As de la Jungle 2 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot, 13 septembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Projection du film animé « Les As de la Jungle 2 » suivie d’une rencontre avec les réalisateurs Laurent Bru et Yannick Moulin. Tout public dès 6 ans.

Vente du livre tiré du film après la séance..

2023-09-13

16 Rue Nationale Cinéma l’Utopie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Screening of the animated film « Les As de la Jungle 2 » followed by a meeting with directors Laurent Bru and Yannick Moulin. All ages 6 and up.

Book sale after the screening.

Proyección de la película de animación « Les As de la Jungle 2 » seguida de un coloquio con los directores Laurent Bru y Yannick Moulin. Apta para niños a partir de 6 años.

Libro de la película a la venta después de la proyección.

Vorführung des Animationsfilms « Les As de la Jungle 2 » mit anschließendem Treffen mit den Regisseuren Laurent Bru und Yannick Moulin. Für alle Zuschauer ab 6 Jahren.

Verkauf des Buches aus dem Film nach der Vorstellung.

