Concert Gabriela chante « Chili mon amour » 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot, 13 septembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Concert au cinéma l’Utopie de Gabriela Barranechea : « Je parle et je chante le Chili, son histoire – mon histoire – 1973 dans mon pays, mon arrivée en France… ».

2023-09-13 fin : 2023-09-13 . EUR.

16 Rue Nationale Cinéma l’Utopie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Concert at the Utopie cinema by Gabriela Barranechea: « I speak and sing about Chile, its history – my history – 1973 in my country, my arrival in France… »

Concierto en el cine Utopie de Gabriela Barranechea: « Hablo y canto sobre Chile, su historia – mi historia – 1973 en mi país, mi llegada a Francia… »

Konzert im Kino l’Utopie von Gabriela Barranechea: « Ich spreche und singe über Chile, seine Geschichte – meine Geschichte – 1973 in meinem Land, meine Ankunft in Frankreich… »

