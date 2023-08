Festival Play it Again ! 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot, 13 septembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

La 9ème édition, mettra à l’honneur les Héroïnes du cinéma.

Re découvrez les grands classiques du cinéma et parles rare en version restaurés.

Les 6 films à découvrir au cinéma : Thelma et Louise (VO), Dancer in the dark (VO), Mary à tout prix (VO), Cria cuervos (VO) et Vivre sa vie..

2023-09-13 fin : 2023-09-19 . .

16 Rue Nationale Cinéma l’Utopie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The 9th edition will honor the heroines of cinema.

Re-discover the great cinema classics and rare parles in restored versions.

The 6 films: Thelma et Louise (VO), Dancer in the dark (VO), Mary à tout prix (VO), Cria cuervos (VO) and Vivre sa vie.

La 9ª edición se centrará en las heroínas del cine.

Redescubra los grandes clásicos del cine y las parles raras en versiones restauradas.

Les 6 films à découvrir au cinéma : Thelma et Louise (VO), Dancer in the dark (VO), Mary à tout prix (VO), Cria cuervos (VO) et Vivre sa vie.

In der 9. Ausgabe werden die Heldinnen des Kinos geehrt.

Entdecken Sie die großen Klassiker des Kinos und seltene Partien in restaurierten Versionen.

Die 6 Filme, die Sie im Kino entdecken können: Thelma und Louise (OV), Dancer in the dark (OV), Mary um jeden Preis (OV), Cria cuervos (OV) und Vivre sa vie.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47