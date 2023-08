Avant-première surprise 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot, 12 septembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Avant-première surprise d’un film coup de cœur art et essai qui fera l’actualité des sorties dans quelques semaines.

Venez le découvrir et vous en faire une idée avant tout le monde..

2023-09-12 fin : 2023-09-12 . EUR.

16 Rue Nationale Cinéma l’Utopie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Surprise preview of an arthouse film that will be making the news in a few weeks’ time.

Come and see it before anyone else.

Un preestreno sorpresa de una película de arte y ensayo que será noticia dentro de unas semanas.

Venga a verla antes que nadie.

Überraschende Vorpremiere eines Arthouse-Films, der in einigen Wochen in die Kinos kommen wird.

Entdecken Sie ihn und machen Sie sich vor allen anderen ein Bild von ihm.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47