UNIPOP : Avant-Première du film « Les algues vertes » de Pierre Jolivet 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot, 22 juin 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Ce long-métrage est une adaptation de la bande dessinée de la journaliste Inès Léraud et du dessinateur Pierre Van Hove.

Suivie d’un échange avec le réalisateur en direct de Pessac..

2023-06-22 à ; fin : 2023-06-22 . .

16 Rue Nationale Cinéma l’Utopie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



This feature-length film is an adaptation of the comic strip by journalist Inès Léraud and cartoonist Pierre Van Hove.

Followed by an exchange with the director live from Pessac.

Este largometraje es una adaptación del cómic de la periodista Inès Léraud y el dibujante Pierre Van Hove.

Seguido de un coloquio con el director en directo desde Pessac.

Der Spielfilm ist eine Adaption des Comics der Journalistin Inès Léraud und des Zeichners Pierre Van Hove.

Anschließend Austausch mit dem Regisseur direkt aus Pessac.

