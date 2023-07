BIERE EXPERIENCES 16 rue Maurice Chantin Beaune, 3 juillet 2023, Beaune.

Beaune,Côte-d’Or

Dans notre atelier, au coeur d’une brasserie artisanale, vous apprendrez tous les secrets de la bière !.

16 rue Maurice Chantin ZAC des cerisières

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



In our workshop, in the heart of a craft brewery, you will learn all the secrets of beer!

En nuestro taller, en el corazón de una fábrica de cerveza artesanal, ¡aprenderás todos los secretos de la cerveza!

In unserer Werkstatt, im Herzen einer handwerklichen Brauerei, lernst du alle Geheimnisse des Bieres kennen!

