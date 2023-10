Festival mondial de la magie 16 rue Mattfeld Mutzig, 30 mars 2024, Mutzig.

Mutzig,Bas-Rhin

Les plus grands magiciens du monde réunis sur scène. Plus de 2 heures de spectacle ce n’est pas une illusion !.

2024-03-30 fin : 2024-03-30 17:00:00. EUR.

16 rue Mattfeld

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est



The world’s greatest magicians come together on stage. More than 2 hours of magic is no illusion!

Los mejores magos del mundo se reúnen en el escenario. Más de 2 horas de espectáculo: ¡no es ninguna ilusión!

Die größten Zauberer der Welt vereint auf der Bühne. Mehr als 2 Stunden Show Das ist keine Illusion!

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig