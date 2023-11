Festival Ludi’Bruche 16 rue Mattfeld Mutzig, 3 février 2024, Mutzig.

Mutzig,Bas-Rhin

Découverte de jeux de société pour petits et grands..

2024-02-03 fin : 2024-02-03 18:00:00. EUR.

16 rue Mattfeld

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est



Discover board games for young and old.

Descubra juegos de mesa para grandes y pequeños.

Entdeckung von Gesellschaftsspielen für Groß und Klein.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig