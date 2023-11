Le Paradis des Sources fait son show 16 rue Mattfeld Mutzig, 15 décembre 2023, Mutzig.

Mutzig,Bas-Rhin

Découvrez le Paradis des Sources, le célèbre cabaret haut-rhinois.

En repas + spectacle ou arbre de Noël pour les enfants, un show composé d »artistes internationaux..

2023-12-15 fin : 2023-12-17 01:00:00. EUR.

16 rue Mattfeld

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est



Discover the Paradis des Sources, the famous cabaret in the Upper Rhine.

With a meal + show or Christmas tree for children, a show featuring international artists.

Descubra el Paradis des Sources, el famoso cabaret del Alto Rin.

Con comida + espectáculo o árbol de Navidad para niños, un espectáculo con artistas internacionales.

Entdecken Sie das Paradis des Sources, das berühmte Kabarett am Oberrhein.

Als Essen + Show oder Weihnachtsbaum für Kinder, eine Show mit internationalen Künstlern.

