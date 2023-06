Spectacle Bellywood 16 rue Mattfeld Mutzig, 17 juin 2023, Mutzig.

Mutzig,Bas-Rhin

Spectacle de danse orientale et flamenco sur des musiques de films..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . EUR.

16 rue Mattfeld

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est



Belly dance and flamenco show set to film music.

Espectáculo de danza del vientre y flamenco ambientado con música de cine.

Bauchtanz- und Flamenco-Show zu Filmmusik.

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig