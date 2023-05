Soirée jeux de société avec la Ludothèque 16 rue Marceau, 2 juin 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

La LUDOTHEQUE vous propose une soirée jeux de société au Centre socioculturel du Pays Foyen.

Vendredi 02 Juin 2023 de 20h à 22h

GRATUIT – ouvert à tous

Jeux à partir de 6 ans

Venez jouer en famille ou avec des amis!.

16 rue Marceau Centre socioculturel du Pays Foyen

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The LUDOTHEQUE invites you to an evening of board games at the Centre socioculturel du Pays Foyen.

Friday 02 June 2023 from 8pm to 10pm

FREE ? open to all

Games from 6 years old

Come and play with your family or friends!

La LUDOTHEQUE le invita a una velada de juegos de mesa en el Centre Socioculturel du Pays Foyen.

Viernes 02 de junio de 2023 de 20h a 22h

GRATUITO ? abierto a todos

Juegos a partir de 6 años

¡Venga a jugar en familia o entre amigos!

Die LUDOTHEQUE bietet Ihnen einen Abend mit Gesellschaftsspielen im Centre socioculturel du Pays Foyen an.

Freitag, den 02. Juni 2023 von 20h bis 22h

KOSTENLOS ? offen für alle

Spiele ab 6 Jahren

Kommen Sie und spielen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden!

