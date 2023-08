SPECTACLE ENFANTS : JUSTIN DE BRIC ET BROC 16 rue Joseph Mangin Saint-Dié-des-Vosges, 30 août 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Justin de Bric et Brian de Broc sont musiciens, un chic duo de choc. Ils se font cambrioler, il faut trouver une solution car à la fin de la semaine, c’est le grand concours de l’école. Sans instruments, c’est compliqué, alors « Faut bricoler ! ».. Enfants

Mercredi 2023-08-30 16:00:00 fin : 2023-08-30 18:00:00. 0 EUR.

16 rue Joseph Mangin London Tavern

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Justin de Bric and Brian de Broc are musicians, a chic duo. But when their house is broken into, they have to find a solution, because at the end of the week, it’s the big school competition. Without instruments, it’s complicated, so they have to « tinker!

Justin de Bric y Brian de Broc son músicos, un gran dúo. Pero cuando entran a robar en su casa, tienen que encontrar una solución, porque al final de la semana es el gran concurso escolar. Sin instrumentos, es complicado, así que tienen que « juguetear ».

Justin de Bric und Brian de Broc sind Musiker, ein schickes Duo. Bei ihnen wird eingebrochen, sie müssen sich etwas einfallen lassen, denn am Ende der Woche findet der große Schulwettbewerb statt. Ohne Instrumente ist es kompliziert, also « Muss man basteln! ».

