Balade conférence Géopatrimoine 16 Rue Jean Parvy Rochechouart, 12 novembre 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

La Maison de la Réserve vous propose une balade-conférence « Géopatrimoine » avec une présentation du géopatrimoine à l’échelle de la communauté des communes Porte Océane du Limousin autour du site Corot à Saint-Junien..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . EUR.

16 Rue Jean Parvy Maison de la Réserve

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Maison de la Réserve invites you to take part in a « Geoheritage » walk and talk, presenting the geoheritage of the Porte Océane du Limousin community of communes around the Corot site in Saint-Junien.

La Maison de la Réserve le invita a participar en un paseo y una charla « Geopatrimonio » para presentar el geopatrimonio de la comunidad de municipios de Porte Océane du Limousin en torno al yacimiento de Corot, en Saint-Junien.

Das Maison de la Réserve bietet Ihnen einen Vortragsspaziergang « Geopatrimoine » mit einer Präsentation des Geopatrimoniums auf der Ebene der Communauté des communes Porte Océane du Limousin rund um den Standort Corot in Saint-Junien.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Porte Océane du Limousin