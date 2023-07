Journée mondiale de la Géodiversité 16 Rue Jean Parvy Rochechouart, 6 octobre 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

La Maison de la Réserve vous propose à l’occasion de la journée mondiale de la Géodiversité, de venir découvrir le nouveau guide « Balade géologique à Rochechouart, Pressignac et Chassenon », autour d’une balade sur Chassenon..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

16 Rue Jean Parvy Maison de la Réserve

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of World Geodiversity Day, the Maison de la Réserve invites you to discover the new guide « Geological walks in Rochechouart, Pressignac and Chassenon », during a walk around Chassenon.

Con motivo del Día Mundial de la Geodiversidad, la Maison de la Réserve le invita a venir a descubrir la nueva guía « Paseos geológicos por Rochechouart, Pressignac y Chassenon », durante un recorrido por Chassenon.

Das Maison de la Réserve bietet Ihnen anlässlich des Welttags der Geodiversität die Möglichkeit, den neuen Führer « Balade géologique à Rochechouart, Pressignac et Chassenon » (Geologischer Spaziergang in Rochechouart, Pressignac und Chassenon) bei einem Spaziergang auf Chassenon kennenzulernen.

