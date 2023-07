48h Nature : Balade nature 16 Rue Jean Parvy Rochechouart, 30 septembre 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

La Région Nouvelle-Aquitaine vous propose de venir à la rencontre de la nature à l’occasion de 2 jours d’animations gratuites et ouvertes à tous, dans plus de 50 sites naturels du territoire.

La Maison de la Réserve vous propose 2 balades Nature..

2023-09-30 fin : 2023-10-01 . EUR.

16 Rue Jean Parvy Maison de la Réserve

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Nouvelle-Aquitaine region invites you to come and meet nature for 2 days of free events open to all, at over 50 natural sites in the region.

The Maison de la Réserve offers 2 nature walks.

La región de Nouvelle-Aquitaine propone 2 días de actividades gratuitas y abiertas a todos en más de 50 parajes naturales de la región.

La Maison de la Réserve propone 2 paseos por la naturaleza.

Die Region Nouvelle-Aquitaine lädt Sie ein, die Natur an zwei Tagen mit kostenlosen und für alle offenen Veranstaltungen in über 50 Naturgebieten der Region zu erleben.

Das Maison de la Réserve bietet Ihnen zwei Naturwanderungen an.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Porte Océane du Limousin