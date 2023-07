Voyage géologique au coeur de l’astroblème 16 Rue Jean Parvy Rochechouart, 27 juillet 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

La Maison de la Réserve vous propose un voyage géologique au coeur de l’Astroblème sur un circuit en voiture individuelle (30 à 40km) sur l’ensemble du territoire de l’Astroblème. Vous découvrirez la pluralité des roches obtenues lors de l’impact d’un astéroïde de grande taille et leur répartition géographique dans le paysage actuel. La balade se termine par un pot de l’amitié offert. Départ à 14h depuis la place du Château à Rochechouart..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

16 Rue Jean Parvy Maison de la Réserve

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



La Maison de la Réserve offers you a geological journey to the heart of the Astroblème on a self-drive tour (30 to 40km) of the entire Astroblème territory. You’ll discover the variety of rocks formed by the impact of a large asteroid and their geographical distribution in today’s landscape. The walk ends with a welcome drink. Departure at 2pm from Place du Château, Rochechouart.

La Maison de la Réserve le propone un viaje geológico al corazón del Astroblème en un recorrido en coche (de 30 a 40 km) por toda la zona del Astroblème. Descubrirá la variedad de rocas producidas por el impacto de un gran asteroide y su distribución geográfica en el paisaje actual. El paseo termina con una copa de bienvenida. Salida a las 14:00 h de la Place du Château de Rochechouart.

Das Maison de Réserve bietet Ihnen eine geologische Reise ins Herz des Astroblems auf einer individuellen Autotour (30-40 km) durch das gesamte Gebiet des Astroblems an. Sie werden die Vielfalt der Gesteine, die beim Einschlag eines großen Asteroiden entstanden sind, und ihre geografische Verteilung in der heutigen Landschaft entdecken. Der Spaziergang endet mit einem kostenlosen Umtrunk. Abfahrt um 14 Uhr vom Place du Château in Rochechouart.

