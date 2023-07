Atelier séance de découverte en lien avec l’astronomie 16 Rue Jean Parvy Rochechouart Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Rochechouart Atelier séance de découverte en lien avec l’astronomie 16 Rue Jean Parvy Rochechouart, 26 juillet 2023, Rochechouart. Rochechouart,Haute-Vienne La Maison de la Réserve vous propose un atelier séance de découverte en lien avec l’astronomie, les planètes, la géologie, les météorites,….

2023-07-26 fin : 2023-07-26 17:00:00. EUR.

16 Rue Jean Parvy Maison de la Réserve

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Maison de la Réserve offers a discovery workshop on astronomy, planets, geology, meteorites… La Maison de la Réserve le propone un taller de descubrimiento sobre astronomía, planetas, geología, meteoritos, etc. Das Maison de la Réserve bietet Ihnen einen Workshop mit Entdeckungstouren im Zusammenhang mit Astronomie, Planeten, Geologie, Meteoriten,…

