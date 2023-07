Atelier découverte géoligique 8-11 ans 16 Rue Jean Parvy Rochechouart, 26 juillet 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

La Maison de la Réserve vous propose un atelier séance de découverte en lien avec la géologie pour les 8-11 ans, sur réservation..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 17:00:00. EUR.

16 Rue Jean Parvy Maison de la Réserve

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Maison de la Réserve offers a geology-related discovery workshop for 8-11 year-olds, on reservation.

La Maison de la Réserve propone un taller de descubrimiento de la geología para niños de 8 a 11 años, previa reserva.

Das Maison de la Réserve bietet einen Workshop mit Entdeckungsreise in Verbindung mit Geologie für 8- bis 11-Jährige an, für den eine Reservierung erforderlich ist.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Porte Océane du Limousin