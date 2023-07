Découverte géologique : Raconte-moi la collision 16 Rue Jean Parvy Rochechouart, 11 juillet 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

La Maison de la Réserve vous propose une balade géologique « Raconte-moi la collision cosmique du Ciel et de la Terre ». Au gré d’un parcours de découverte géologique dans la ville de Rochechouart et ses abords, découvrez l’impactite, roche née de la chute d’un astéroïde, au travers du patrimoine bâti et des affleurements naturels. Cette balade durera 1h30. Inscription obligatoire avec au maximum 25 personnes..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . EUR.

16 Rue Jean Parvy Maison de la Réserve

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Maison de la Réserve offers a geological walk entitled « Tell me about the cosmic collision of Heaven and Earth ». Take a geological discovery tour of the town of Rochechouart and its surroundings, and discover impactite, the rock formed by the fall of an asteroid, through its built heritage and natural outcrops. This walk lasts 1h30. Registration required, with a maximum of 25 people.

La Maison de la Réserve propone un paseo geológico titulado « Háblame de la colisión cósmica del Cielo y la Tierra ». En un recorrido de descubrimiento geológico por la ciudad de Rochechouart y sus alrededores, descubra la impactita, la roca formada por la caída de un asteroide, a través del patrimonio construido y los afloramientos naturales. El paseo dura una hora y media. Inscripción obligatoria, con un máximo de 25 personas.

Das Maison de la Réserve bietet Ihnen einen geologischen Spaziergang mit dem Titel « Raconte-moi la collision cosmique du Ciel et de la Terre » (Erzähl mir von der kosmischen Kollision von Himmel und Erde). Entdecken Sie auf einem geologischen Rundgang durch die Stadt Rochechouart und ihre Umgebung den Impaktit, ein Gestein, das durch den Einschlag eines Asteroiden entstanden ist, anhand von Baudenkmälern und natürlichen Aufschlüssen. Der Spaziergang dauert 1,5 Stunden. Anmeldung erforderlich, maximal 25 Personen.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Porte Océane du Limousin