Balade géologique 16 Rue Jean Parvy Rochechouart, 11 juillet 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

La Maison de la Réserve vous propose des balades du 11 au 28 juillet, afin de faire une immersion dans la nature et toutes ses facettes : géologie, faune, botanique… Découvrez la richesse de la réserve naturelle de l’astroblème de Rochechouart- Chassenon et par la même occasion du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. La réservation est souhaitée mais pas nécessaire..

2023-07-11 fin : 2023-07-12 00:00:00. EUR.

16 Rue Jean Parvy Maison de la Réserve

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Maison de la Réserve offers walks from July 11 to 28, to immerse you in nature and all its facets: geology, fauna, botany… Discover the richness of the Rochechouart-Chassenon Astroblème Nature Reserve and, at the same time, the Périgord-Limousin Regional Nature Park. Reservations are recommended, but not necessary.

Del 11 al 28 de julio, la Maison de la Réserve propone paseos para sumergirse en todos los aspectos de la naturaleza: geología, fauna, botánica… Descubra la riqueza de la reserva natural del astroblema de Rochechouart-Chassenon y, al mismo tiempo, del Parque Natural Regional de Périgord-Limousin. Se recomienda reservar, pero no es necesario.

Das Maison de Réserve bietet Ihnen vom 11. bis 28. Juli Spaziergänge an, bei denen Sie in die Natur mit all ihren Facetten eintauchen können: Geologie, Fauna, Botanik… Entdecken Sie den Reichtum des Naturschutzgebiets des Astroblems von Rochechouart- Chassenon und damit auch des Regionalen Naturparks Périgord-Limousin. Eine Reservierung ist erwünscht, aber nicht erforderlich.

