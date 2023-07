Balade géologique à Valette 16 Rue Jean Parvy Rochechouart, 8 juillet 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

La Maison de la Réserve vous propose une balade géologique à Valette sur la commune de Pressignac afin de faire une immersion dans la nature et toutes ses facettes : géologie, faune, botanique… Réservation obligatoire..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . EUR.

16 Rue Jean Parvy Maison de la Réserve

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Maison de la Réserve offers you a geological walk at Valette in the commune of Pressignac to immerse yourself in nature and all its facets: geology, fauna, botany… Booking essential.

La Maison de la Réserve le propone un paseo geológico en Valette, en el municipio de Pressignac, para sumergirse en la naturaleza y todas sus facetas: geología, fauna, botánica… Imprescindible reservar.

Das Maison de la Réserve bietet Ihnen einen geologischen Spaziergang in Valette in der Gemeinde Pressignac an, um in die Natur mit all ihren Facetten einzutauchen: Geologie, Fauna, Botanik… Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-03-22 par OT Porte Océane du Limousin