Noël en Scène – Retour vers les Etoiles 16 rue Jacques Coeur Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Noël en Scène – Retour vers les Etoiles 16 rue Jacques Coeur Bourges, 22 décembre 2023, Bourges. Bourges Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 20:30:00

fin : 2023-12-22 22:30:00 RETOUR VERS LES ETOILES : embarquement pour la Lune sur un vaisseau d’extra-terrestres….

RETOUR VERS LES ETOILES : embarquement pour la Lune sur un vaisseau d’extra-terrestres…

L’ATG vous invite à une traversée, dans l’Espace-Temps, pleine d’aventures sous le regard curieux des étoiles de l’Univers. Ecriture et mise en scène de Nadine LARCHER 12 EUR.

16 rue Jacques Coeur

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-08 par GITE DE FRANCE CHER Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Code postal 18000 Lieu 16 rue Jacques Coeur Adresse 16 rue Jacques Coeur Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville 16 rue Jacques Coeur Bourges Latitude 47.08371 Longitude 2.39429 latitude longitude 47.08371;2.39429

16 rue Jacques Coeur Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/