6e édition Humour et vin 16 Rue Jacques Coeur Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher 6e édition Humour et vin 16 Rue Jacques Coeur Bourges, 7 décembre 2023, Bourges. Bourges,Cher 6ème édition du salon Humour et Vin..

2023-12-07 fin : 2023-12-10 . .

16 Rue Jacques Coeur

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



6th edition of the Humor and Wine show. 6ª edición de la exposición Humor y Vino. 6. Ausgabe der Messe Humor und Wein. Mise à jour le 2023-09-23 par OT BOURGES Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu 16 Rue Jacques Coeur Adresse 16 Rue Jacques Coeur Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville 16 Rue Jacques Coeur Bourges latitude longitude 47.08371;2.39429

16 Rue Jacques Coeur Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/