Repas au restaurant du Golf le Birdie 16 Rue Jacques Becker Bourges, 21 août 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Repas organisé, dans le cadre du Bel Eté au Restaurant le Birdie.

2023-08-21 fin : 2023-08-21 . .

16 Rue Jacques Becker

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Meal organized as part of Bel Eté at Restaurant le Birdie

Comida organizada en el marco de Bel Eté en el Restaurante le Birdie

Organisiertes Essen, im Rahmen des Bel Eté im Restaurant le Birdie

Mise à jour le 2023-07-12 par OT BOURGES