Sarah Bernhardt, La Divine, quand même ! 16 Rue Hippolyte Boyer Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Sarah Bernhardt, La Divine, quand même ! 16 Rue Hippolyte Boyer Bourges, 30 janvier 2024, Bourges. Bourges Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 19:00:00

fin : 2024-01-30 Conférence sur Sarah Bernhardt à la salle polyvalente en face de la boutique le Tourne-Livres..

Conférence sur Sarah Bernhardt à la salle polyvalente en face de la boutique le Tourne-Livres.

La librairie le Tourne-Livres propose une conférence encadrée par Michel Pinglaut. Le thème de cette soirée sera l’actrice Sarah Bernhardt. .

16 Rue Hippolyte Boyer

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-12 par OT BOURGES Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Code postal 18000 Lieu 16 Rue Hippolyte Boyer Adresse 16 Rue Hippolyte Boyer Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville 16 Rue Hippolyte Boyer Bourges Latitude 47.05791 Longitude 2.40639 latitude longitude 47.05791;2.40639

16 Rue Hippolyte Boyer Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/