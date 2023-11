Répare Café 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault, 25 novembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Le Centre socio-culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet organise un répare café dans ses locaux au 16 ter rue Emmanuel Bonnet à Airvault samedi 25 novembre de 9 h à 11 h. Si vous êtes bricoleur ou si vous avez un ou des objets ou appareils à réparer, allez-y ! Pour plus d’information : 05 49 64 73 10 ou 07 50 42 90 64..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

16 Rue Emmanuel Bonnet

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Centre socio-culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet is organizing a repair café at its premises at 16 ter rue Emmanuel Bonnet in Airvault on Saturday November 25 from 9 to 11 am. If you’re a handyman or have one or more objects or appliances to repair, come along! For further information: 05 49 64 73 10 or 07 50 42 90 64.

El Centre socio-culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet organiza el sábado 25 de noviembre, de 9.00 a 11.00 h, un café de reparaciones en sus locales de la calle Emmanuel Bonnet, 16 ter, en Airvault. Si le gusta el bricolaje o tiene uno o varios objetos o aparatos que reparar, ¡acérquese! Para más información: 05 49 64 73 10 o 07 50 42 90 64.

Das Centre socio-culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet organisiert in seinen Räumlichkeiten in der 16 ter rue Emmanuel Bonnet in Airvault am Samstag, den 25. November von 9 bis 11 Uhr ein Reparaturcafé. Wenn Sie handwerklich begabt sind oder einen oder mehrere Gegenstände oder Geräte haben, die Sie reparieren möchten, gehen Sie hin! Weitere Informationen erhalten Sie unter: 05 49 64 73 10 oder 07 50 42 90 64.

Mise à jour le 2023-11-22 par CC Airvaudais Val du Thouet