Répare Café 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault, 30 septembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Le Centre socio-culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet organise un répare café dans ses locaux au 16 ter rue Emmanuel Bonnet à Airvault samedi 30 septembre de 9 h à 11 h. Si vous êtes bricoleur ou si vous avez un ou des objets ou appareils à réparer, allez-y ! Pour plus d’information : 05 49 64 73 10 ou 07 50 42 90 64..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 11:00:00. .

16 Rue Emmanuel Bonnet

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Centre socio-culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet is organizing a repair café at its premises at 16 ter rue Emmanuel Bonnet in Airvault on Saturday September 30 from 9 to 11 am. If you’re a handyman or have one or more objects or appliances to repair, come along! For further information: 05 49 64 73 10 or 07 50 42 90 64.

El Centre socio-culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet organiza un café de reparaciones en sus locales del 16 ter rue Emmanuel Bonnet de Airvault el sábado 30 de septiembre de 9.00 a 11.00 horas. Si eres un manitas o tienes uno o varios objetos o electrodomésticos que reparar, ¡ven! Para más información: 05 49 64 73 10 o 07 50 42 90 64.

Das Centre socio-culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet organisiert in seinen Räumlichkeiten in der 16 ter rue Emmanuel Bonnet in Airvault am Samstag, den 30. September von 9 bis 11 Uhr ein Reparaturcafé. Wenn Sie handwerklich begabt sind oder einen oder mehrere Gegenstände oder Geräte haben, die Sie reparieren möchten, gehen Sie hin! Weitere Informationen erhalten Sie unter: 05 49 64 73 10 oder 07 50 42 90 64.

Mise à jour le 2023-09-26 par CC Airvaudais Val du Thouet