LES JO DES ANIMAUX 16, rue Émile-Gabory Vallet, 20 janvier 2024, Vallet.

Vallet Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 11:00:00

fin : 2024-01-20 11:45:00

Contes brefs contés-chantés avec de petits instruments..

C’est la compétition chez les animaux. Eux aussi font leurs Jeux Olympiques. Un lapin retrouve sa flamme, le loup fait la course avec l’escargot, les grenouilles rivalisent pour escalader la montagne, Pouce et Poucette veulent savoir qui est le plus fort, un ballon se promène…

16, rue Émile-Gabory Médiathèque

Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



