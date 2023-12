EXPRESSION CORPORELLE : HISTOIRE DE BOUGER 16, rue Émile-Gabory Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vallet EXPRESSION CORPORELLE : HISTOIRE DE BOUGER 16, rue Émile-Gabory Vallet, 20 janvier 2024, Vallet. Vallet Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 17:30:00

fin : 2024-01-20 18:00:00 Venez découvrir l’expression corporelle.

Venez découvrir l’expression corporelle

Découvrons une histoire et jouons ensemble bien dans notre corps ! .

16, rue Émile-Gabory Médiathèque

Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-22 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Code postal 44330 Lieu 16, rue Émile-Gabory Adresse 16, rue Émile-Gabory Médiathèque Ville Vallet Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 16, rue Émile-Gabory Vallet Latitude 47.1621237 Longitude -1.2681793 latitude longitude 47.1621237;-1.2681793

16, rue Émile-Gabory Vallet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallet/