Balade en attelage de l’Office de Tourisme Isigny-Omaha 16 rue Emile Demagny Isigny-sur-Mer, 12 juillet 2023, Isigny-sur-Mer.

Isigny-sur-Mer,Calvados

L’Office de Tourisme d’Isigny-Omaha organise durant les petites vacances scolaires et Juillet/Août des balades accompagnées en attelages, voitures tirées par des Cobs Normands : plusieurs thèmes et lieux de départ sont proposés afin de découvrir les….

16 rue Emile Demagny

Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie



During the school vacations and July/August, the Isigny-Omaha Tourist Office organizes guided outings in horse-drawn carriages pulled by Normandy Cobs: several themes and departure points are proposed to discover the…

Durante las vacaciones escolares y los meses de julio y agosto, la Oficina de Turismo de Isigny-Omaha organiza visitas guiadas en coches de caballos tirados por Cobs de Normandía. Hay varios temas y puntos de partida para descubrir…

Das Fremdenverkehrsamt von Isigny-Omaha organisiert während der kleinen Schulferien und im Juli/August begleitete Ausflüge mit Gespannen, von normannischen Cobs gezogenen Autos: Es werden mehrere Themen und Abfahrtsorte vorgeschlagen, um die…

