Escape Game « à emporter » à la maison 16 rue du ried, 1 janvier 2023, Schweighouse-sur-Moder.

Toujours en équipe et comme un Escape Game en salle, votre Aventure sera semée d’embûches. Vous allez devoir travailler en équipe, partager les informations et être bien organisé.

L’observation, la communication et l’organisation restent donc les maîtres mots pour réussir..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . EUR.

16 rue du ried

Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est



Always in teams and like an indoor Escape Game, your Adventure will be full of pitfalls. You will have to work as a team, share information and be well organised.

Observation, communication and organization are the key words to succeed.

Siempre en equipo y como en un Escape Game de interior, tu aventura estará llena de trampas. Tendrá que trabajar en equipo, compartir información y organizarse bien.

Observación, comunicación y organización son las claves del éxito.

Immer im Team und wie bei einem Escape Game in einem Raum wird Ihr Abenteuer mit Hindernissen gespickt sein. Sie müssen im Team arbeiten, Informationen austauschen und gut organisiert sein.

Beobachtung, Kommunikation und Organisation sind die Schlüssel zum Erfolg.

