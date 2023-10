Mois de l’Afrique : Rencontre-performance avec un auteur – Raharimana 16 Rue du Pont Bléré, 9 novembre 2023, Bléré.

Bléré,Indre-et-Loire

Médiation culturelle Bléré

En partenariat avec Festival Plumes d’Afrique

La ville de Bléré a souhaité s’associer avec le festival Plumes d’Afrique pour leur 10ème édition afin d’offrir aux élèves de la ville des spectacles et des rencontres avec des artistes venant du continent Africain..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 21:00:00. EUR.

16 Rue du Pont

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Cultural mediation Bléré

In partnership with Festival Plumes d?Afrique

The town of Bléré has joined forces with the Plumes d?Afrique festival for their 10th edition, to offer local schoolchildren the chance to see shows and meet artists from the African continent.

Mediación cultural Bléré

En colaboración con el Festival Plumes d’Afrique

La ciudad de Bléré se ha asociado con el festival Plumes d’Afrique en su 10ª edición para ofrecer a los escolares de la localidad espectáculos y encuentros con artistas del continente africano.

Kulturvermittlung Bléré

In Partnerschaft mit dem Festival Plumes d’Afrique

Die Stadt Bléré möchte mit dem Festival Plumes d’Afrique zusammenarbeiten, um den Schülerinnen und Schülern der Stadt Aufführungen und Begegnungen mit Künstlern aus dem afrikanischen Kontinent zu ermöglichen.

