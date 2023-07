Ardennes Attelages Attitudes 16, rue du Moulin Montcy-Notre-Dame, 12 juillet 2023, Montcy-Notre-Dame.

Montcy-Notre-Dame,Ardennes

Voilà une idée de ballade originale, faite par un passionné qui aime ses chevaux comme ses propres enfants! Ici, c’est une affaire de famille, c’est convivial, simple, généreux, et ça fait du bien. On peut organiser une ballade en calèche personnalisée, tout est possible, il suffit de contacter le propriétaire ; avec de beaux chevaux ardennais, 3 belles bêtes, avec chacun leur petit caractère, comme tout bon ardennais qui se respecte ;-). Et c’est aussi lui qui organise les ballades dans le centre ville de Charleville-Mézières en été. La ballade commence, et après quelques centaines de mètres sur le bitume, direction la campagne, champs, bosquets, vaches, chevaux, maisons tranquilles. Au fur et à mesure de la ballade, on apprend pas mal de choses sur la race, sur le travail qu’ils peuvent effectuer, ses techniques, ses limites, etc. Les petits (les grands aussi!) sont conviés à venir prendre place à l’avant pour conduire (ou faire comme si :) la calèche, c’est marrant. Après être redescendus vers l’exploitation, tout le monde vient raccompagner le cheval dans son « home sweet home » en traversant un champ, douche de la bête qui en avait bien besoin vu la chaleur, et re-leçon de choses, tout le monde est attentif, il fait un temps magnifique, on est dans la nature….c’est vraiment chouette..

16, rue du Moulin

Montcy-Notre-Dame 08090 Ardennes Grand Est



Here is an original idea for a ride, made by a horse lover who loves his horses like his own children! Here, it’s a family affair, it’s friendly, simple, generous, and it feels good. We can organize a personalized horse-drawn carriage ride, everything is possible, just contact the owner; with beautiful Ardennes horses, 3 beautiful animals, each with their own little character, like any good Ardennes horse who respects himself ;-). And it is also he who organizes the walks in the city center of Charleville-Mézières in summer. The walk begins, and after a few hundred meters on the asphalt, direction the countryside, fields, groves, cows, horses, quiet houses. As the walk goes on, we learn a lot of things about the breed, the work they can do, their techniques, their limits, etc… The little ones (and the big ones too!) are invited to come and take a seat at the front to drive (or pretend to drive:) the horse-drawn carriage, it’s fun. After going back down to the farm, everyone comes to take the horse back to his « home sweet home » by crossing a field, showering the beast that needed it because of the heat, and let’s go over things again, everyone is attentive, it’s a beautiful weather, we are in the nature…. it’s really nice.

Se trata de una idea original para una atracción, realizada por una persona apasionada que ama a sus caballos como a sus propios hijos Aquí, es un asunto familiar, es amigable, sencillo, generoso y se siente bien. Puede organizar un paseo en carruaje personalizado, todo es posible, sólo tiene que ponerse en contacto con el propietario; con hermosos caballos de las Ardenas, 3 hermosos animales, cada uno con su propio carácter, como todo buen caballo de las Ardenas ;-). Y también es él quien organiza las baladas en el centro de la ciudad de Charleville-Mézières en verano. El paseo comienza, y después de unos cientos de metros en el asfalto, dirección al campo, campos, bosquecillos, caballos, casas tranquilas. A medida que avanza el paseo, aprendemos mucho sobre la raza, el trabajo que pueden hacer, sus técnicas, sus límites, etc. Los pequeños (¡y los mayores también!) están invitados a venir y sentarse en la parte delantera para conducir (o fingir que conducen) el carruaje, es divertido. Después de bajar a la granja, todo el mundo se acerca para llevar al caballo de vuelta a su « hogar dulce hogar » atravesando un campo, duchando al animal que realmente lo necesitaba dado el calor, y volviendo a enseñarle cosas, todo el mundo está atento, el tiempo es magnífico, estamos en la naturaleza…. es realmente agradable.

Dies ist eine originelle Idee für einen Ausritt, die von einem leidenschaftlichen Pferdeliebhaber gemacht wurde, der seine Pferde wie seine eigenen Kinder liebt! Hier ist es eine Familienangelegenheit, gesellig, einfach und großzügig, und das tut gut. Man kann eine individuelle Kutschfahrt organisieren, alles ist möglich, Sie müssen nur den Besitzer kontaktieren; mit schönen Ardenner Pferden, drei schönen Tieren, jedes mit seinem eigenen kleinen Charakter, wie jeder gute Ardenner, der sich selbst respektiert ;-). Und er ist es auch, der im Sommer die Spaziergänge in der Innenstadt von Charleville-Mézières organisiert. Der Spaziergang beginnt, und nach einigen hundert Metern auf dem Asphalt geht es aufs Land, Felder, Wäldchen, Kühe, Pferde, ruhige Häuser. Im Laufe des Ausritts erfahren wir einiges über die Rasse, die Arbeit, die sie verrichten können, ihre Techniken, ihre Grenzen usw. Die Kleinen (und auch die Großen!) werden eingeladen, vorne Platz zu nehmen und die Kutsche zu lenken (oder so zu tun, als ob:), das macht Spaß. Nach dem Abstieg zum Hof begleiten alle das Pferd in sein « home sweet home », indem sie ein Feld überqueren, duschen das Tier, das es angesichts der Hitze nötig hatte, und erteilen erneut eine Lektion.

