Mon cœur s’ouvre à ta voix, l’opéra français au Théâtre du Grand Casino de Vichy 16 rue du Maréchal Foch Vichy, 10 octobre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

L’exposition MON CŒUR S’OUVRE À TA VOIX est une grande retrospective de l’opéra français produit au Théâtre du Grand Casino de Vichy entre 1901 et 1965..

2023-10-10 14:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

16 rue du Maréchal Foch Musée de l’Opéra de Vichy

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The exhibition MON C?UR S’OUVRE À TA VOIX is a great retrospective of French opera produced at the Théâtre du Grand Casino de Vichy between 1901 and 1965.

La exposición MON CœUR S’OUVRE À TA VOIX es una gran retrospectiva de la ópera francesa producida en el Théâtre du Grand Casino de Vichy entre 1901 y 1965.

Die Ausstellung MON C?UR S’OUVRE À TA VOIX ist eine große Retrospektive der französischen Oper, die zwischen 1901 und 1965 im Théâtre du Grand Casino in Vichy produziert wurde.

Mise à jour le 2023-10-09 par Vichy Destinations