La Ferme du Lion d’Or – Produits fermiers 16, Rue du Lion d’Or Jandun, 12 juillet 2023, Jandun.

Jandun,Ardennes

La Ferme du Lion d’Or vous propose de nombreux produits fermiers à la vente. Ceux-ci suivent une chaîne de production et de conditionnement dans le plus grand respect des normes d’hygiène et de conservation en vigueur en France. Vous pouvez ainsi profiter des meilleurs produits de la ferme en toute confiance. * Ventes de produits fermiers : Viande de bœuf : caissette de 10 kg (rosbeef – steak – pot au feu – bourguignon – entrecôte) – Viande de veau fermier : caissette de 5 kg (rôti – escalope – blanquette) – Viande d’agneau d’herbe : 1/2 agneau caissette de 7 à 10 kg (gigot – épaule – côtelettes – ragoût) – Viande de poulain : caissette de 5 kg- Viande de veau : caissette de 5 kg – Vente de lait cru tous les soirs à la ferme , lait bio produit avec des vaches montbéliardes Conditionnement sous-vide permettant une conservation de 3 semaines La ferme vous propose également plusieurs animations, visite à la ferme, agnelage, poulinage, nocturnes cinéma et visite de la ferme, balades en calèche, location de salle… Ouvert tous les soirs de 17h30 à 19h – dimanche de 10h à 12h Pour plus de détails : consulter le site.

16, Rue du Lion d’Or EARL du Lion d’Or

Jandun 08430 Ardennes Grand Est



La Ferme du Lion d’Or offers a wide range of farm products for sale. These products follow a production and packaging chain that complies with the highest standards of hygiene and conservation in France. You can thus benefit from the best products of the farm in all confidence. * Sales of farm products : Beef : 10 kg box (roast beef – steak – pot au feu – bourguignon – entrecôte) – Veal : 5 kg box (roast – escalope – blanquette) – Lamb : 1/2 lamb 7 to 10 kg box (leg – shoulder – chops – stew) – Foal : 5 kg box – Veal : 5 kg box – Sale of raw milk every evening at the farm, organic milk produced with Montbeliarde cows Vacuum packaging allowing a conservation of 3 weeks The farm also offers several animations, visit to the farm, lambing, foaling, cinema nights and visit of the farm, carriage rides, room rental… Open every evening from 5:30 pm to 7 pm – Sunday from 10 am to 12 am For more details : consult the website

La Ferme du Lion d’Or ofrece una amplia gama de productos agrícolas a la venta. Estos productos siguen una cadena de producción y envasado que cumple las normas más estrictas de higiene y conservación vigentes en Francia. Por lo tanto, puede disfrutar de los mejores productos agrícolas con total confianza. * Venta de productos agrícolas: Carne de vacuno: caja de 10carne de vacuno: caja de 10 kg (asado – bistec – estofado – bourguignon – entrecot) – Carne de ternera: caja de 5 kg (asado – escalope – blanqueta) – Carne de cordero alimentado con pasto: caja de 1/2 cordero de 7 a 10 kg (pierna – paleta – chuletas – estofado) – Carne de potro: caja de 5 kg – Carne de ternera : caja de 5 kg – Venta de leche cruda todas las tardes en la granja, leche ecológica producida con vacas de Montbeliarde Envasada al vacío para permitir un periodo de conservación de 3 semanas La granja también ofrece varias actividades, visitas a la granja, partos, parideras, noches de cine y visitas a la granja, paseos en coche de caballos, alquiler de habitaciones… Abierto todas las tardes de 17.30 a 19.00 horas – Los domingos de 10.00 a 12.00 horas Para más detalles: consulte la página web

Die Ferme du Lion d’Or bietet Ihnen zahlreiche Produkte vom Bauernhof zum Verkauf an. Diese folgen einer Produktions- und Verpackungskette, bei der die in Frankreich geltenden Hygiene- und Konservierungsvorschriften strengstens eingehalten werden. So können Sie die besten Produkte vom Bauernhof mit vollem Vertrauen genießen. * Verkauf von Bauernhofprodukten: – Rindfleisch: 10-kg-Kiste (Rosbeef – Steak – Pot au Feu – Bourguignon – Entrecôte) – Kalbfleisch vom Bauernhof: 5-kg-Kiste (Braten – Schnitzel – Blanquette) – Graslammfleisch: 1/2 Lamm 7- bis 10-kg-Kiste (Keule – Schulter – Kotelett – Ragout) – Fohlenfleisch: 5-kg-Kiste- Kalbfleisch : kiste mit 5 kg – Jeden Abend Verkauf von Rohmilch auf dem Bauernhof, Bio-Milch von Montbéliard-Kühen Vakuumverpackung für eine Haltbarkeit von 3 Wochen Der Bauernhof bietet Ihnen außerdem verschiedene Veranstaltungen an: Besuch auf dem Bauernhof, Lammzeit, Abfohlen, nächtliche Filmvorführungen und Besichtigung des Bauernhofs, Kutschfahrten, Vermietung von Räumen… Geöffnet jeden Abend von 17:30 bis 19:00 Uhr – Sonntag von 10:00 bis 12:00 Uhr Für weitere Informationen: siehe Website

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme