Marché de Noël 16 Rue du Gave Lahontan, 2 décembre 2023, Lahontan.

Lahontan,Pyrénées-Atlantiques

L’association des parents d’élèves de Lahontan organise leur marché de Noël…. Curieux en quête du plus beau cadeau de Noël ou artisan, créateur, ou vendeur : à ne rater sous aucun prétexte !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 19:00:00. .

16 Rue du Gave Maison des associations

Lahontan 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Lahontan parents’ association organizes their Christmas market…. Whether you’re looking for the perfect Christmas gift, or a craftsman, designer or vendor, this is a not-to-be-missed event!

La Asociación de Padres Lahontan organiza su mercadillo navideño…. Si busca el regalo de Navidad perfecto, un artesano, un diseñador o un vendedor, ¡es una cita ineludible!

Die Elternvereinigung von Lahontan organisiert ihren Weihnachtsmarkt….. Ob Neugierige auf der Suche nach dem schönsten Weihnachtsgeschenk oder Kunsthandwerker, Designer oder Verkäufer: Das sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen!

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Béarn des Gaves