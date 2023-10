Fête d’Halloween 16 Rue du Gave Lahontan, 4 novembre 2023, Lahontan.

Lahontan,Pyrénées-Atlantiques

L’association des parents d’élèves de Lahontan organise leur soirée Halloween pour tous :

18h : défilé des enfants dans les rues de Lahontan. Départ devant la mairie. Préparez vos tenues et vos bonbons !

19h30 : apéritif et repas animé par un DJ avec au menu pour les adultes : velouté de citrouille, cochon de lait / frites, fromage , tarte aux pommes, vin et café compris (15 euros). Pour les enfants (jusqu’au CM2) : velouté de citrouille, cochon de lait / frites, tarte aux pommes (7 euros).

Inscription avant le 28 octobre..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

16 Rue du Gave Maison des associations

Lahontan 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Lahontan parents’ association organizes their Halloween party for all:

6pm: children’s parade through the streets of Lahontan. Departure in front of the town hall. Get your costumes and candy ready!

7:30 p.m.: aperitif and meal hosted by a DJ. Menu for adults: pumpkin velouté, suckling pig / French fries, cheese, apple pie, wine and coffee included (15 euros). For children (up to CM2): pumpkin velouté, suckling pig / French fries, apple pie (7 euros).

Registration by October 28.

La Asociación de Padres Lahontan organiza una fiesta de Halloween para todos:

18.00 h: desfile infantil por las calles de Lahontan. Salida frente al ayuntamiento. ¡Prepara los disfraces y los caramelos!

19.30 h: Aperitivo y comida a cargo de un DJ. Menú para adultos: velouté de calabaza, cochinillo con patatas fritas, queso, tarta de manzana, vino y café incluidos (15 euros). Para los niños (hasta CM2): velouté de calabaza, cochinillo / patatas fritas, tarta de manzana (7 euros).

Inscripciones hasta el 28 de octubre.

Die Elternvereinigung von Lahontan organisiert ihren Halloween-Abend für alle :

18 Uhr: Umzug der Kinder durch die Straßen von Lahontan. Start vor dem Rathaus. Halten Sie Ihre Outfits und Süßigkeiten bereit!

19:30 Uhr: Aperitif und Essen mit einem DJ. Auf der Speisekarte stehen für Erwachsene: Kürbissuppe, Spanferkel / Pommes frites, Käse , Apfelkuchen, Wein und Kaffee inklusive (15 Euro). Für Kinder (bis zur 5. Klasse): Kürbiscremesuppe, Spanferkel / Pommes frites, Apfelkuchen (7 Euro).

Anmeldung bis zum 28. Oktober.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Béarn des Gaves