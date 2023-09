L’Avent artistique 16 rue du Gal de Gaulle Erstein, 10 novembre 2023, Erstein.

Erstein,Bas-Rhin

Simone Dubois, Claude Laemmer et Jacques Stegel vous embarquent vers de nouveaux horizons où se conjuguent originalité, harmonie et délicatesse..

2023-11-10 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

16 rue du Gal de Gaulle

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est



Simone Dubois, Claude Laemmer and Jacques Stegel take you to new horizons, combining originality, harmony and delicacy.

Simone Dubois, Claude Laemmer y Jacques Stegel le llevarán a nuevos horizontes, combinando originalidad, armonía y delicadeza.

Simone Dubois, Claude Laemmer und Jacques Stegel entführen Sie zu neuen Horizonten, in denen sich Originalität, Harmonie und Zartheit vereinen.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de tourisme du grand Ried