Ateliers d’initiation au bridge 16 Rue du Docteur Talamon Nay, 21 février 2024, Nay.

Nay Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:30:00

fin : 2024-02-21 16:30:00

La ludothèque accueille le Bridge Club du Pays de Nay !

Faites comme disait Gaston Phoebus, le célèbre héros pyrénéen : « toquey si gauses ! » (touche s’y si tu oses !). Osez venir au bridge et touchez les cartes !

Le bridge est un jeu intergénérationnel qui se joue dès 6 ans, où petits-enfants et grands-parents partagent une même passion et qui permet de se retrouver entre amis pour passer de bons moments ensemble. Il sollicite des aptitudes indispensables dans la vie professionnelle telles que la prise de décision, l’élaboration de stratégies, la communication et la gestion du stress.

Il demande une gymnastique parfaite pour l’entretien de l’intellect et l’éveil des plus jeunes. Patience et fougue, concentration et action ! Osez le bridge !

2 groupes : 7 et 9 ans et 10 et 12 ans..

EUR.

16 Rue du Docteur Talamon Ludothèque

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay